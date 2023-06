"To strategiczne nie tylko dla żeglugi, ale i kolei"

Trwa nasuwanie przęsła kolejowego na moście w Podjuchach. Przęsło znajdzie się 6 metrów i dwadzieścia centymetrów nad lustrem Odry.

Most w Podjuchach budują Wody Polskie. Było to wąskie gardło dla żeglugi śródlądowej - mówi Krzysztof Woś, prezes Wód Polskich. - Przebudowa mostu kolejowego na Regalicy, to wartość powyżej 300 mln złotych. Wiemy, jakie to było wąskie gardło i jak to jest bardzo ważne i strategiczne nie tylko dla żeglugi, ale i dla kolei. Tym mostem i tą linią będą poruszały się nie tylko pociągi, ale i Kolej Metropolitalna, która rusza. Także to bardzo ważny most.Poprzedni most w Podjuchach powstał w 1877 roku. W latach 1933-35 został zmodernizowany. Ze starego mostu pozostanie zwodzone przęsło, które będzie można oglądać obok budowanej przeprawy.