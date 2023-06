Akcja ratunkowa w Żydowie. 7-latka pod wodą

źródło: Zachodniopomorskie WOPR/ Facebook Fot. Anna Łukaszek [Radio Szczecin]

Udało się przywrócić funkcje życiowe dziewczynki, która topiła się

w jeziorze Kamiennym.

Do zdarzenia doszło po godzinie 10:00 w miejscowości Żydowie, w powiecie koszalińskim

Dziewczynka była pod wodą około 15 minut.



Z wody wyciągnął dziewczynkę strażak OSP i rozpoczął akcję reanimacyjną.



- To jezioro jest zdradliwe... W pewnym momencie kończy się płycizna i jest duży spad, dziewczynka tam wpadła i zachłysnęła się wodą. Została zauważona przez mężczyznę. Wyciągnął on dziewczynkę na brzeg. Na miejsce zostało wysłane pogotowie LPR. Dziewczynce zostały przywrócone funkcje życiowe - informuje Monika Kosiec z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.



Na miejscu lądował śmigłowiec LPR.