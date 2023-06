Etnolog o regionalnych tradycjach Bożego Ciała

Uroczystość Bożego Ciała w kulturze ludowej była pełna zwyczajów związanych z przyrodą.

"W trakcie tradycyjnych procesji eucharystycznych wierni wędrują do czterech ołtarzy. Zwyczajowo są one ozdobione brzózkami, których gałązki zabierane są przez wiernych do domu" - mówi etnolog z Nadleśnictwa Szczecinek Katarzyna Klimek. Z Bożym Ciałem wiązał się także zwyczaj wicia i święcenia wianków sporządzonych z ziół i kwiatów.Elementem procesji Bożego Ciała jest sypanie kwiatków przez dzieci, które przed kilkoma tygodniami przystąpiły do pierwszej komunii. W niektórych regionach Polski przygotowywane są także specjalne kwiatowe dywany.