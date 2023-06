Wierni przemaszerowali ulicami Szczecina. "Modlę się o pokój" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Procesja Bożego Ciała przeszła przez centrum Szczecina. Obchody rozpoczęła msza święta w Bazylice św. Jana Chrzciciela przy ulicy Bogurodzicy. Boże Ciało to radosne podziękowanie za sakrament Eucharystii.

W całej Polsce wierni wychodzą na ulice miast zebrać się we wspólnej modlitwie.



Szczecinianie przeszli ulicami miasta na plac przed katedrą. - W tym dniu modlę się o pokój, o błogosławieństwo dla Polski. Pomodlę się też o prawość... - Za kościół, za powołania kapłańskie, po to, żeby była miłość, jedność i uwielbienie Boga. - O zgodę w kraju, o to, żeby wojny nie było. - O rodzinę, o dzieci. - Ja się pomodlę za wszystkich chrześcijan - mówili wierzący.



Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało, to wspomnienie Ostatniej Wieczerzy oraz przeistoczenia chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa.