Usterka usunięta. Pociągi w regionie wróciły na trasy

Usunięto usterkę sieci trakcyjnej w regionie. Doszło do niej na trasie Bierzwnik-Choszczno.

Około południa naprawiono trakcję w okolicy Choszczna. To na linii kolejowej z Poznania do Szczecina.- O godz. 12:00 przywrócono rozkładową jazdę pociągów, po tym jak naprawiona została sieć trakcyjna. W nocy doszło tam do usterki, do momentu jej naprawienia wdrożone były zmiany w komunikacji - informuje Karol Jakubowski z PKP Polskich Linii Kolejowych.Za pociągi Polregio kursowały autobusy zastępcze. Składy Intercity poruszały się objazdem.Wszystkie pociągi wróciły już na stałe trasy, jednak wciąż odnotowują opóźnienia. Jak pokazuje strona portalpasazera.pl, żadne nie przekraczają jednak godziny.