W Wolinie trwają przygotowania do Dni Młodych

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

W Wolinie trwają wielkie przygotowania do rozpoczęcia tegorocznych Dni Młodych. Do miasta zjedzie około 300 uczestników z terenu całej archidiecezji. Spotkanie będzie przygotowaniem do Światowych Dni Młodych, które odbędą się w Lizbonie.

Czwartek to ostatni dzień na przygotowania organizacyjne i duchowe, bo uczestnicy z całej archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej do Wolina przyjadą już w piątek, mówi ks. Marcin Miczkuła, koordynator wydarzenia.



- Spodziewamy się około 300 gości z całej naszej archidiecezji, myślimy, że będzie więcej gości, którzy nie są zapisani, a będą chcieli też uczestniczyć, razem z nami. Centralne wydarzenie każdego Dnia Młodych to jest Msza Święta, Eucharystia, w kościele świętego Mikołaja - mówi ks. Miczukła.



Swoje drzwi dla gości otworzyły także wolińskie instytucje. To między innymi biblioteka mówi dyrektorka Agnieszka Peplińska - Kot. - Biblioteka jest odpowiedzialna za organizowanie warsztatów tematycznych podczas archidiecezjalnych Dni Młodych, we współpracy również z innymi instytucjami kultury, ale przy ogromnym wsparciu wolontariuszy.



Wydarzenie zakończy się w sobotę, wieczornym koncertem.