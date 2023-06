Policja z Kamienia Pomorskiego zatrzymała 45-latka. Mężczyzna uszkodził okno i wszedł do środka. Do zdarzenia doszło w Międzyzdrojach.

Zanim ukradł pieniądze, zniszczył meble. Policjantom udało się namierzyć sprawcę. W jego samochodzie policjanci zabezpieczyli narkotyki, a także część skradzionych pieniędzy.



Okazało się też, że był on poszukiwany do odbycia wyroku za podobne przestępstwo.



Mężczyzna usłyszał zarzuty i przyznał się do winy. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.