Przedsiębiorcy z nadzieją patrzą na koniec remontu al. Wojska Polskiego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Przedsiębiorcy z alei Wojska Polskiego w Szczecinie czekają na koniec remontu ulicy.

Podczas prawie dwóch lat prac wiele z lokali, które mieściło się wzdłuż alei upadło, a ci, którym udało się utrzymać, mówią o zmniejszonych dochodach i trudnych warunkach. Jednak zarówno właściciele biznesów, jak i mieszkańcy Śródmieścia liczą na to, że po zakończeniu prac, aleja odżyje i będzie jednym z reprezentacyjnych miejsc w mieście.



- Też mam nadzieję, że u nas tak samo będzie więcej klientów, więcej ludzi przyjdzie, bo będzie już ten dojazd i przejazd. Każdy jak przechodzi to mówi, że jest dojście kiepskie, że jest dużo kurzu. - Biznesowo tutaj zawsze była jakaś taka enklawa niesprzyjająca inwestorom. Co powstał nowy biznes, to za chwilę znikało. - Patrząc na to, że pół Polski śmiało się ze szczecińskiego deptaka, w końcu to będzie jakoś wyglądało, będzie się prezentowało. Co za tym idzie, więcej ludzi będzie spacerował dalej - mówią przedsiębiorcy.



Remont śródmiejskiego odcinka alei Wojska Polskiego ma zakończyć się w sierpniu. Koszt to prawie 81 milionów złotych.