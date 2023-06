"To może być rekordowy rok dla polskich portów"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

O siedem procent wzrosły przeładunki w portach Szczecina i Świnoujścia w tym roku. Takie dane za pierwsze pięć miesięcy podał Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

W tym roku Zarząd założył że spółki przeładują około 38 milionów ton towarów - mówi prezes Krzysztof Urbaś. - To dobry prognostyk na najbliższe siedem miesięcy, które pozostały nam do końca roku. Cel powinien być osiągnięty. Nie rozpoczęły się jeszcze przeładunki węgla związane z kolejnym sezonem grzewczym.



Ten rok może być rekordowy pod względem przeładunków dla wszystkich czterech kluczowych polskich portów - mówi Adam Kłos z Zarządu Portu Gdańsk. - Przeładunki rosną w tempie geometrycznym. Myślę, że ten rok będzie dla trzech portów morskich o kluczowym znaczeniu, sumą ponad 150 mln ton i to będzie olbrzymi kamień milowy i wielki postęp i udział w rynku przewozów bałtyckich na miarę wielkich wyzwań.



W Szczecinie i Świnoujściu na wyniki przeładunków duży wpływ miał węgiel importowany do Polski. Wzrost przeładunków tego paliwa wyniósł 80 procent.