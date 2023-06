Iskry Niepodległej w Wolinie [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Niezwykłe wydarzenie historyczne w Wolinie. Iskry Niepodległej i Wirtualny Teatr Historii "Niepodległa" do zobaczenia w piątek i sobotę. Na parkingu przy wolińskich błoniach oraz w miejskiej bibliotece tylko przez dwa dni uczestniczyć można w wyjątkowym ogólnopolskim projekcie.

Multimedialny bus i teatr w okularach VR, to projekt stworzony przez Fundację Koncept oraz Biuro Programu "Niepodległa". Nie brakuje, ani chętnych, ani wrażeń.



- Tutaj mamy taki 20 minutowy pokaz multimedialny - mówi Sebastian Zdziewłowski animator Iskry Niepodległej - mamy tam też eksponat Order Virtuti Militari, Order Orła Białego. W czasie prezentacji wymieniany jest Alexander Wolszczan, Ludwig Hirszfeld, Sendlerowa. - Byłam zachwycona. Byłam pierwszy raz na takiej, można powiedzieć prelekcji. - Ta historia na przestrzeni ostatnich stu lat przewinęło się w ciągu 20 minut. - mówią odwiedzające. - Kilkanaście osób równocześnie ogląda film. Każdy swój rozumiem - pyta reporterka. - Mamy film o naszym przedwojennym transatlantyku, MS Piłsudski, przedwojenny kabaret - Monika Reiter z Fundacji Koncept Kultura - Przyjechaliśmy tutaj z wirtualnym teatrem historii. Mamy film o naszym przedwojennym transatlantyk MS Piłsudski. - Wrażenia wspaniałe po prostu. Jak by się płynęło pod wodą i się podniosło głowę do góry, to rybki pływały nad głową.



Widowisko dostępne będzie w piątek i sobotę. Następnym miastem, w którym pojawią się Iskry Niepodległej jest Kamień Pomorski.