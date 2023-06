"Festiwal kultury i sportu" w Starej Dąbrowie

Fot. Piotr Tolko (Radio Szczecin) Fot. Piotr Tolko (Radio Szczecin)

Podczas imprezy odbędą się m.in. festyn dla dzieci, mistrzostwa województwa LZS w badmintonie oraz konkurs kulinarny "Bitwa Regionów".

Zadaniem poszczególnych zespołów będzie przygotowanie dania z miejscowych produktów.



- "Bitwa Regionów" polega na zaprezentowaniu swojego regionalnego dania, którym szczyci się dana miejscowość, dany region. My prezentujemy produkt, jakim jest ziemniak; nie wystarczy go ugotować, trzeba wysiłku, aby to odpowiednio zaprezentować - wyjaśnia Dorota Weremczuk, szefowa koła "Aktywne Kobiety" z Parlina.



W finale konkursu w Starej Dąbrowie weźmie udział 11 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu stargardzkiego.



- W ten sposób promujemy lokalne tradycje kulinarne, naszą gminę i nasze koła gospodyń, które działają bardzo prężnie - mówi wójt gminy Stara Dąbrowa, Sylwia Kalmus-Samsel.



- U nas tych kół jest dosyć sporo, one fajnie się rozwijają i organizują imprezy lokalne w swoich miejscowościach, mocno integrują społeczność i to one wiodą prym na terenie gminy Stara Dąbrowa, w to weszły również sołectwa - zaznaczyła Sylwia Kalmus-Samsel.



Współorganizatorami konkursu "Bitwa Regionów" są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przy współpracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.



Konkurs rozpocznie się o godz. 11 na boisku przy Centrum Kultury i Rekreacji w Starej Dąbrowie.