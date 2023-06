Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Domowe dżemy, soki, ciasta i pieczone pasztety - trwają Targi Pyszności na Warszewie.

To cykliczna impreza, która obchodzi w tym roku swoje 10. urodziny. Idea jest prosta - skosztować i zakupić regionalne produkty od lokalnych dostawców. Na swoich amatorów czekają m.in. sery, swojskie wędliny i pieczywo.



- Wszystko jest świeże, to są bardzo smaczne produkty. Pochodzą od ludzi, którzy to produkują. - Przychodzę po konkretne produkty, zawsze jest to coś innego, niż w markecie, wiem, skąd pochodzi. - Kupuję tu co tydzień: wędliny i warzywa. A jajeczka są nie do podrobienia, najlepsze - chwalili kupujący.



Targi Żywności odbywają się co tydzień w godz. 9-13 do końca czerwca w Centrum Aktywności Lokalnej przy ulicy Szczecińskiej 12 na Warszewie.