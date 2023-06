Długi weekend na Wyspie Grodzkiej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Prawie jak nad morzem - mieszkańcy Szczecina spędzają ostatnie dni długiego weekendu na plaży na Wyspie Grodzkiej.

Leżakowanie i relaks - ale nie tylko - bo niektórzy spędzają ten czas aktywnie grając w siatkówkę na piasku. To idealne miejsce żeby odpocząć i naładować baterię - powiedzieli plażowicze reporterowi Radia Szczecin.



- Jestem tu pierwszy raz, przyjechałam z Krakowa. Jestem zachwycona, jest prawie jak nad morzem, ale bez morza i z piaskiem. W Krakowie nie mamy takiej plaży. Ciepło, nie wieje, jest przyjemnie, dziecko ma gdzie kopać doły. Można się opalić. - Na siatkówkę nie jest za gorąco, idealna pogoda. - Na Wyspę Grodzką warto przyjść, bo można ze znajomymi aktywnie spędzić czas, jest dużo miejsca, dużo możliwości, leżaki, mamy też bar. - Miło, przyjemnie, nie trzeba jechać na plażę. - Jak będzie okazja, żeby przyjść wieczorem, to też bardzo chętnie. - Super pogoda, korzystamy ile wlezie - mówili.



Szczecińska Wyspa Grodzka otwarta jest dla mieszkańców od 10 do późnych godzin nocnych.



W sobotę o godz. 20 odbędzie się impreza, którą poprowadzą DJ-e. W niedzielę zaś od godz 12 szykowane są atrakcje i animacje dla najmłodszych, m.in. dmuchana zjeżdżalnia, malowanie twarzy i zabawy animacyjne.