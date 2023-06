Zlot zabytkowych aut na dziedzińcu Muzeum Techniki i Komunikacji [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Trabant, Porsche czy Fiat 125p - zabytkowe samochody zawitały na dziedzińcu szczecińskiego Muzeum Techniki i Komunikacji.

Wszystko w ramach 20. edycji rajdu wzdłuż Zalewu Szczecińskiego - "Stettiner Haff".



Uczestnicy wyruszyli w piątek z niemieckiego miasta Eggesin - a parking szczecińskiego muzeum był ich przystankiem.



Mimo że mieszkańcy Szczecina mogli podziwiać samochody tylko przez dwie godziny - to i tak zabytkowe maszyny przyciągnęły dzisiaj tłumy.



- Trabanty, Citroeny, BMW to widać, że to nie są takie samochody, jak obecnie. Nawet Porsche jedno stoi tam takie zielone. - Ja bardzo lubię stare samochody... Wygląd, klasa i ten zapach tego pracującego silnika. Na co dzień nie widzi się takich samochodów, teraz można przyjrzeć im się z bliska. - Jak się jest dzieckiem, takim właśnie 21 wieku i się lubi takie stare auta, to warto tu przyjść i poczuć ich historię - opowiadają zwiedzający.



W 20. edycji rajdu "Stettiner Haff" wzięło udział około 80 załóg.