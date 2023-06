fot. Joanna Gralka [Radio Szczecin]

Płonęło mieszkania w śródmieściu Szczecina. Do zdarzenia doszło w kamienicy przy ulicy Pocztowej. Ogień pojawił się w mieszkaniu na pierwszym piętrze.

Strażacy zgłoszenie otrzymali w sobotę, po godzinie 20. Poszkodowana została lokatorka mieszkania, starsza kobieta trafiła do szpitala. 10 osób było ewakuowanych.



Na miejscu pracowały 4 zastępy straży pożarnej, pogotowie i policja. Akcja gaśnicza trwała ok. 1,5 godziny. Mieszkańcy mogli wrócić do swoich mieszkań. W kamienicy trwa wietrzenie.