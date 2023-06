Środki z Polskiego Ładu. Wyremontowana kolejna droga

Dofinansowanie drogi w Karsku z rządowych środków wyniosło 95 procent. Fot. Tomasz Duklanowski [Radio Szczecin] Dofinansowanie drogi w Karsku z rządowych środków wyniosło 95 procent. Fot. Tomasz Duklanowski [Radio Szczecin]

To jedna z dróg, która naprawdę była wyczekiwana przez mieszkańców - przyznaje Krzysztof Mrzygłód, wójt Nowogródka Pomorskiego.

W Karsku, w powiecie myśliborskim powstała nowa droga prowadząca do osiedla popegeerowskiego.



- Ciągle miałem sygnały, ze droga jest niedoświetlona, że są połamane płytki chodnikowe, że asfalt jest taki, że trudno przejechać... - wyliczał wójt Mrzygłód.



Poseł Leszek Dobrzyński mówi, że jest to kolejna w naszym województwie inwestycja sfinansowana z pieniędzy pochodzących z Polskiego Ładu.



- Dobrze, że jest program Polski Ład, który trzeba utrzymać, bo takich potrzeb w Polsce powiatowej, w Polsce gminnej jest bardzo wiele. To są dziurawe drogi, które trzeba naprawić, a nie stać samorządów na takie inwestycje. To jest kanalizacja, którą trzeba zrobić lub wyremontować, to są wodociągi... - dodał poseł Dobrzyński.



Dofinansowanie drogi w Karsku z rządowych środków wyniosło 95 procent.