Rocznica wizyty papieża Jana Pawła II w Szczecinie [WIDEO]

Msza św. i modlitewne czuwanie to dwa punkty, jakie zaplanowano w niedzielę w Szczecinie w ramach 36. rocznicy wizyty Jana Pawła II w mieście. To była jedyna wizyta papieża w Szczecinie.

Papież najpierw odprawił mszę św. na Jasnych Błoniach, potem wmurował kamień węgielny pod budowę seminarium, a następnie spotkał się z duchowieństwem, klerykami, siostrami zakonnymi i członkami instytutów świeckich w Bazylice Katedralnej. W homilii na Jasnych Błoniach mówił o rodzinie.- Nie można rozchwiać tej "małej wspólnoty", może słabej, może niewystarczającej, która jednak jest u korzenia wszystkich wspólnot, ażeby całe życie społeczne i narodowe nie doznało strat i szkód niepowetowanych - powiedział.Zapraszamy do udziału w wydarzeniach rocznicowych i odnowienia pamięci - mówi ks. dr Andrzej Zaniewski, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Szczecinie.- Niech Szczecin pamięta o świętym-papieżu, a my przyzywajmy jego wstawiennictwa i Ducha Świętego na najbliższy czas - podkreślił.Msza św. w katedrze w południe, a czuwanie modlitewne przy pomniku papieża na Jasnych Błoniach o 20.30.11 czerwca 1987 roku Jan Paweł II przyleciał do Goleniowa, następnie helikopterem na lotnisko w Dąbiu, skąd przesiadł się do Papamobile i ruszył w kierunku Jasnych Błoni. Przed południem, w obecności - według różnych danych - od 500 do 700 tys. wiernych Ojciec Święty koncelebrował mszę świętą, podczas której ukoronował figurę Matki Boskiej Fatimskiej.Po mszy papież udał się do budowanego wówczas Wyższego Seminarium Duchownego i wmurował tam kamień węgielny. Ostatnim akcentem szczecińskiej wizyty Jana Pawła II było spotkanie z duchowieństwem, klerykami, siostrami zakonnymi i członkami instytutów świeckich w Bazylice Katedralnej.Szczecin był piątym miastem na drodze 3. pielgrzymki Ojca Świętego do Polski. Pomiędzy 8, a 14 czerwca papież odwiedził także Warszawę, Lublin, Tarnów, Kraków, Gdynię, Gdańsk, Częstochowę i Łódź.Jan Paweł II został ogłoszony świętym 27 kwietnia 2014 roku.