Wyspa Grodzka zaprasza

Ostatni dzień długiego weekendu na Wyspie Grodzkiej z atrakcjami dla najmłodszych.

Dla dzieci przygotowano m.in. dmuchane zjeżdżalnie, gry i zabawy oraz malowanie twarzy. Dla dorosłych to ostatnia okazja by poleżakować w słońcu i odpocząć przed poniedziałkiem.Szczecińska Wyspa Grodzka w ciągu długiego weekendu przyciągnęła tłumy mieszkańców i turystów.- Bardzo dawno tu nie byliśmy. - Jest bardzo fajnie, jest gorąco, trochę brakuje cienia, ale to mały mankament. - Jak się lubi piasek między skarpetą a butami to jak najbardziej. - Rodziny mogą przyjść z dziećmi, mogą pobawić się w piaseczku, można spokojnie sobie przysiąść. - Dla rodzin w dzień, a wieczorem dla trochę młodszych - mówili.Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.12:00-18:00 - dmuchana zjeżdżalnia.13:30-15:30 - malowanie twarzy, mega bańki, gry i zabawy animacyjne.