Pakt migracyjny w ocenie gości "Kawiarenki politycznej" RS

Polska nie powinna płacić za błędy w polityce migracyjnej innych krajów Unii Europejskiej - tak goście "Kawiarenki politycznej" Radia Szczecin podsumowali sprawę paktu migracyjnego.

Problem z afrykańskimi migrantami został wywołany przez rząd niemiecki, który działał bez konsultacji z Unią - mówi poseł PiS, Leszek Dobrzyński.- Płacenie tak naprawdę za to, że Angela Merkel łamiąc kiedyś podstawowe prawa Unii Europejskiej powiedziała: "Willkommen". Powiedziała to w swoim imieniu nie konsultując tego z nikim - podkreślił.Porozumienie przyjęte przez UE stawia jedną grupę uchodźców nad drugą, kompletnie ignorując kwestię wojny na Ukrainie - mówi poseł koła Kukiz'15 Jarosław Sachajko.- To porozumienie, na które Polska się nie zgadza, jest skrajnie rasistowskie. Ono mówi tak: migranci z Afryki to są dobrzy migranci, ale już biali migranci z Ukrainy to już nie są dobrzy migranci. I my mamy sobie radzić sami - zaznaczył.W tym porozumieniu każdego przybywającego do Europy z południa traktuje się jednakowo, niezależnie od przyczyn - zauważa Jakub Pyżanowski z Partii Republikańskiej.- Pakt przyjęty przez ministrów spraw wewnętrznych nie rozróżnia dwóch pojęć: migranta i uchodźcy. A dla tych pojęć istnieją dwa odrębne porządki prawne. W Unii Europejskiej i w poszczególnych krajach członkowskich, a Unia Europejska wszystkich, którzy nadciągają z południa traktuje jako uchodźców - powiedział Pyżanowski.Pakt migracyjny został poparty przez większość ministrów spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej podczas czwartkowych obrad. Zakłada on relokację migrantów i ewentualne kary za odmowę.Przeciwko porozumieniu głosowali ministrowie z Polski i Węgier.