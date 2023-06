Weekend się kończy, czyli kolizje, korki, utrudnienia... [AKTUALIZACJE]

Kończy się długi weekend, wracamy ze słonecznego wyjazdu. Niestety, tworzą się korki, są inne utrudnienia.

Godzina 15:00



Najgorzej sytuacja wygląda na drodze S3. Pierwszy korek na jezdni w stronę Szczecina zaczyna się już na wysokości Miękowa i ciągnie się przez Goleniów i Rurkę prawie do Pucic przez ponad 15 kilometrów, problemem jest też wjazd na S3 w stronę Szczecina z drogi S6.







Nie jest to jednak koniec utrudnień na S3, zaraz za Kliniskami również w stronę Szczecina kolejna, pięciokilometrowa kolejka. Zator również za węzłem Klucz w stronę Gorzowa Wielkopolskiego, ciągnie się przez prawie 7 kilometrów, do wysokości Wysokiej Gryfińskiej.







Problemy również na świnoujskich promach - kolejka na Karsibora w stronę wyspy Wolin ma ponad dwa kilometry.





Godzina 14.00



O połowę zmalał korek przed przeprawą promową w Świnoujściu. Teraz kolejka na wyjeździe z miasta mierzy ok. 2 kilometry. To pierwsza przeszkoda w powrocie znad morza do Szczecina.



Dalej jednak zatrzymamy się przy zjeździe na trasę S6 - ten korek sięga Rurki, ma 10 km.



Później zwolnimy na Węźle Rzęśnica. Korek także na autostradzie A6, za węzłem Klucz.



Coraz gorsza sytuacja jest na trasie S3 w kierunku Gorzowa. Tam korek od Węzła Klucz ma już ponad 6 km. Obowiązuje tam zmieniona organizacja ruchu. To przez remont wiaduktu w Gardnie.



Ruch odbywa się w dwóch kierunkach jedną jezdnią w kierunku Gorzowa.







Godzina 13.00



Minimalnie zmalał korek na przeprawie promowej w Świnoujściu. Na wyjeździe i tak musimy stać w kilkukilometrowej kolejce.



Na trasie S3 w kierunku Szczecina stoimy od zjazdu na trasę S6 do Rurki. Zwolnimy dalej na Węźle Rzęśnica.







Znacznie poprawiła się sytuacja na autostradzie A6. Niewielkie utrudnienia przy Węźle Klucz.







Z kolei na trasie S3 w kierunku Gorzowa - 5 kilometrów korka. Tak jest od Węzła Klucz do Gardna.







Godzina 12.00



Godzina 11.00

Ogromny korek utworzył się na przeprawie promowej w Świnoujściu. Na wyjeździe z miasta mierzy już ponad 4 kilometry i cały czas rośnie.Dalej na trasie S3 w kierunku Szczecina zatrzymamy się przy zjeździe z trasy S6. Na samej S6 też korek, ma prawie 3 kilometry.S3: zator zaczyna się na węźle Goleniów, kolejny w okolicy Rurki na dojeździe do Węzła Rzęśnica.Zakorkowana również autostrada A6. Korek przed Węzłem Klucz ma 5 km.Na S3 postoją jeszcze kierowcy jadący w stronę Gorzowa. Korek od Węzła Klucz ma 6 km.Potrącenie rowerzysty na rondzie Hakena w Szczecinie - do zdarzenia doszło na wjeździe od strony ulicy Południowej.Służby są na miejscu. Na razie nie ma problemów z przejazdem.Rozpoczęły się powroty znad morza po długim weekendzie. Widać to na przeprawie promowej w Świnoujściu. Korek na wyjeździe z miasta ma ponad 3 km.Na trasie S3 w kierunku Szczecina zwolnimy na wysokości Węzła Goleniów.Coraz dłuższy zator tworzy się na dojeździe do Węzła Klucz.Spory korek również od Węzła Klucz na trasie w stronę Gorzowa. Ustawił się na wysokości Wysokiej Gryfińskiej.