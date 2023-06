Wspomnienie Jana Pawła II podczas mszy w szczecińskiej archikatedrze

Św. Jan Paweł II był wielkim świadkiem wiary - mówił podczas mszy świętej w Bazylice Archikatedralnej ks. Grzegorz Jankowiak.

Dziś mija 36 lat od wizyty papieża-Polaka w Szczecinie. To okazja, by przypomnieć sobie o czym wtedy mówił w archikatedrze.- Tutaj, w Szczecinie nauczał również o rodzinie. Może warto szczególnie się zastanowić nad aktualnością tego nauczania o rodzinie i małżeństwie dzisiaj, kiedy i małżeństwo i rodzina potrzebują wielkiej modlitwy - podkreślił ks. Jankowiak.Nawiązał również do Ottona z Bambergu, o którym w Szczecinie mówił Jan Paweł II.- Jan Paweł II mówił w katedrze, że mimo tego, że ten biskup-misjonarz przyszedł tu z dalekiego kraju, mówił w innym języku, to wiara w Chrystusa, którą głosił pozwoliła mu zdobywać przyjaciół, pozwoliła budować jedność i pokój. Taki wielki wymiar ma wiara, która łączy ludzi; wiara w jednego Boga - dodał.Jan Paweł II do Szczecina przyjechał 11 czerwca 1987 roku. Odprawił mszę na Jasnych Błoniach. Uczestniczyło w niej ponad pół miliona osób.W niedzielę o godz. 20.30 wierni spotkają się na wspólnej modlitwie przed pomnikiem Jana Pawła II na Jasnych Błoniach.