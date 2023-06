Trzysta lat w przeszłość. Atrakcje na Różance [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Starodawne gry, tańce i sztuka - stowarzyszenie rekonstrukcyjne Metrum przeniosło w niedzielę szczecińską Różankę trzysta lat w przeszłość w ramach Barokowo-Rokokowego Pikniku Różanego.

Jedną z atrakcji są warsztaty malowania na jedwabiu. - Ten materiał znany jest do dziś, ale szczególnie zaczął popularyzować się w Europie właśnie w epoce baroku - mówi Anna Puślednik ze stowarzyszenia Metrum. - Jedwab jest materiałem szlachetnym, maturalnym. Był najbardziej pożądanym, bardzo drogim materiałem, ale jest też bardzo wdzięczny, jeśli chodzi o wykonywanie prac z nim związanych. Daje możliwość wysycania przeróżnymi kolorami, faktorami, barwami. Jedwab kojarzy się i nawiązuje też do epoki, którą dziś promujemy.



Stowarzyszenie zajmuje się rekonstrukcją XVIII-wiecznych strojów i zwyczajów. - Te czasy może wydają się odległe i archaiczne, ale do dziś niektóre elementy naszej kultury bazują na dziełach baroku i oświecenia - mówi Puślednik. - Rozwój nauki, myśli społecznej, muzyki. To, co działo się w muzyce XVIII wieku jet bazą tego, na czym dziś tworzymy muzykę. To jest cała harmonia. Jeśli chodzi o nurty społeczne, to oświecenie jest źródłem dla rozwoju myśli filozoficznej następnych epok.



Barokowo-Rokokowy Piknik na szczecińskiej Różance zakończy się o godzinie 17 wystawą prac namalowanych przez uczestników warsztatów.