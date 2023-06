Mroczny (?) czar PGR-ów. Powstaje muzeum. Będzie festyn [ZDJĘCIA]

W starej stodole po PGR-ze robią muzeum. Na razie trwa kompletowanie i przygotowywanie eksponatów i dostosowywanie budynku.

Wcześniej jednostka działała w Bolegorzynie, jednak zakończyła działalność po zlikwidowaniu gminy Ostrowice. Eksponaty jednak zostały zachowane i rozpoczęło się szukanie nowej lokalizacji.



Padło na Gudowo w powiecie drawskim i to tam wkrótce otwarte zostanie nowe Muzeum PGR-u.



Zanim to się jednak stanie właściciele zaprosili przyszłych odwiedzających do wspólnego przygotowywania eksponatów. To głównie maszyny rolnicze.



- Dziś możemy zobaczyć głównie drobny sprzęt polowy; kopaczki i drabiarki, są pługi... - wyliczał Roman Kurzątkowski z Drawska Pomorskiego.



- Jest miejsce piękne, teren piękny, przede wszystkim - bezpieczny. Robimy malowanie i czyszczenie maszyn rolniczych. Skrzyknęliśmy z gminy Drawsko Pomorskie, ale też z gminy Złocieniec ludzi chętnych, którzy chcą, żeby to muzeum istniało - podkreśliła prezes Stowarzyszania Muzeum PGR, Bożena Kulicz.



- Jest akcja i jest reakcja. Malujemy maszyny, żeby mogły być pokazane ludziom... - powiedziała Agnieszka Czutko-Usowicz.



By muzeum zostało otwarte potrzeba zebrać pieniądze. Pomoże w tym festyn, który wkrótce odbędzie się w gminie.