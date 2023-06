Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Już po raz 28. na szczecińskim Warszewie odbywa się Festyn Antoniański. Na wydarzenie przychodzą całe rodziny, a dla mieszkańców parafii pw. św. Antoniego to wydarzenie stało się już tradycją.

- Jesteśmy tu od lat, nie byliśmy może na kilku pierwszych. Zazwyczaj jak wrócę ze studiów i jestem w domu, trafiam na festyn i jest zawsze fajna atmosfera. My też z radością tu wracamy - mówią mieszkańcy.



Przez pandemię koronawirusa musieliśmy zrobić sobie roczną przerwę, lecz po wszystkim wróciliśmy z tą tradycją wspólnego świętowania odpustu - mówi ks. Wiesław Kruczyński, proboszcz parafii pw. św. Antoniego w Szczecinie. - Czas pandemiczny wpłynął na ograniczenia, ale spróbujemy wrócić do normy i powoli to wraca.



Festyn połączony jest z odpustem parafii na Warszewie. Wspomnienie liturgiczne św. Antoniego z Padwy wypada 13 czerwca.