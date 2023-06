Na miejsce ruszyli druhowie z OSP Wolin. źródło: https://www.facebook.com/osp.wolin

Kobieta wpadła do zbiornika wodnego przy drodze. Ratowali ją strażacy.

Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem w miejscowości Płocin w gminie Wolin. Zbiornik znajduje się tuż przy trasie S3.



Obywatelka Niemiec nie mogła się wydostać i potrzebowała pomocy. Na miejsce ruszyli druhowie z OSP Wolin.



Gdy strażacy dotarli na miejsce kobieta była już na brzegu; nie wyjaśniała, co się stało. Jak informują strażacy kontakt z nią był utrudniony. Kobieta trafiał do szpitala.