Obywatelskie zatrzymanie w Stargardzie

źródło: https://stargard.policja.gov.pl

Pijanego kierowcę zatrzymali przechodnie. Do obywatelskiego zatrzymania doszło w Stargardzie.

Kierowca jechał ulicą Broniewskiego, zajmował całą szerokość jezdni i nie trzymał się swojego pasa ruchu. Zauważyło to trzech mężczyzn. Zatrzymali go, gdy zjechał na stację paliw przy ulicy Niepodległości.



Zabrali mu kluczyki i wezwali policję.



Jak się okazało - kierowca miał 2,5 promila w wydychanym powietrzu. Nie miał też uprawnień do prowadzenia pojazdu. 64-latek został zatrzymany.



Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut kierowania w stanie nietrzeźwości.