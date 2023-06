Otwarcie nowej siedziby Pogotowia Ratunkowego jeszcze w tym miesiącu

Fot. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

Znamy datę otwarcia nowej siedziby Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Powstała przy ulicy Twardowskiego. Oficjalnie zacznie działać 20 czerwca.

Tego dnia ratownicy zapraszają mieszkańców na festyn. Będzie okazja, by nowe miejsce zobaczyć, ale też zabawić się. W planach są między innymi pokazy pierwszej pomocy, prezentacja ambulansów, dmuchańce i konkursy ekologiczne.



Festyn rozpocznie się o 12:30 potrwa do 15. Wstęp jest bezpłatny.



Do siedziby przy Twardowskiego przeniesione zostaną zespoły ratownictwa medycznego stacjonujące dotychczas przy al. Wojska Polskiego.



Budowa kosztowała 30 mln złotych.