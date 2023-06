Fot. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach Fot. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach Fot. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach Fot. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach

Zablokowana jest droga wojewódzka nr 152. Zderzyły się tam bus i autobus PKS.

Do zdarzenia doszło na odcinku między miejscowościami Jarzysław i Czarne w powiecie gryfickim. To na trasie Płoty-Resko.



Poszkodowane są trzy osoby, to pasażerowie busa. Samochód ma zmiażdżony przód. Na miejscu pracuje straż pożarna, pogotowie i policja.