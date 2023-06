Kolejne utrudnienia drogowe w Stargadzie

Fot. Kacper Narodzonek [Radio Szczecin/Archiwum]

Uwaga kierowcy, zmiany w Stargardzie. Od 19 czerwca obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu w okolicy ulicy Składowej.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczną wtedy prace przy przebudowie drugiej połówki wiaduktu. Dla kierowców zostaną wyznaczone objazdy.



Prace będą prowadzone na jednej połowie wiaduktu. Utrzymany zostanie ruch pociągów pasażerskich i towarowych.



W miejsce starego wiaduktu powstanie nowa przeprawa, obiekt zostanie poszerzony, dzięki czemu kierowcy zyskają szerszą jezdnię, a dla pieszych i rowerzystów powstaną chodniki oraz ścieżka rowerowa. Konstrukcja obiektu będzie także dostosowana do planowanej obwodnicy drogowej Stargardu.



Prace na pozostałych trzech wiaduktach wykonawca będzie mógł sukcesywnie rozpocząć po oddaniu do użytku pierwszej połówki stacji w Stargardzie. Planowane jest to we wrześniu.



Przebudowa stacji i czterech wiaduktów w Stargardzie realizowana jest w ramach wartej ponad 4 miliardy złotych modernizacji linii Poznań - Szczecin.