Miasto oszczędzi na... fontannach [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dziewięć szczecińskich fontann uruchomi 15 czerwca Zakład Usług Komunalnych. Z pozostałych sześciu miejskich fontann, woda jednak nie tryśnie. Według władz miasta, z powodów finansowych.

Nie działać będzie między innymi fontanna przy zbiegu ulic Wawrzyniaka i Alei Wojska Polskiego, którą często odwiedzją rodzice z dziećmi.



- Piękne miejsce do zabawy, blisko domu, rodzice nie muszą gdzieś daleko chodzić. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie lepiej i budżet miasta pozwoli na uruchomienie wszystkich fontann - mówi Pani Agnieszka, matka dwójki maluchów.



Bezużyteczna tego lata będzie również - wybudowana jedenaście lat temu - fontanna przy placu Zwycięstwa, wokół której leżą dziś nieuprzątnięte sterty śmieci, co budzi niesmak wśród przechodniów.



- Tyle już się marnuje w tym Szczecinie. Ten bałagan, to jest koszmar... Mało jest miejsc na świecie, w których byłby aż taki bałagan. Nie wiem co tu robią służby sprzątające. To przeraża - skarży się pani Iwona, szczecinianka.



Biuro Prasowe Urzędu Miasta poinformowało nas, że z powodów szukania oszczędności, władze zdecydowały o oddaniu do użytku, dziewięć z piętnastu miejskich fontann.