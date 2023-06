Spór w Dobrej ws. śmieci. Gmina organizuje konsultacje

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum] Zdjęcie strony interentowej. źródło: Konsultacje Społeczne

Konsultacje społeczne w sprawie wywozu śmieci zorganizowała Gmina Dobra.

Pytanie jest jedno i dotyczy tego, czy mieszkańcy są za przywróceniem cotygodniowego wywozu odpadów zmieszanych, nawet jeśli będzie to wiązało się z podwyżką opłat.



Konsultacje to efekt m.in. protestów przeciwko zmianom wprowadzonym na początku roku. Wtedy to m.in. zmniejszona częstotliwość wywozu do dwóch tygodni, zwiększono jednak opłaty o około 70 proc.



Pod petycją przeciwko tym zasadom podpisało się ponad 2 300 mieszkańców. Teraz gmina zorganizowała konsultacje.



- To dobry krok - oceniał, w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji", jeden z organizatorów protestu, radny z Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra - Paweł Malinowski.



- Rozwiązałyby się problem chociażby tych worków, które są teraz stawiane przy śmietnikach, ponieważ mieszkańcy nie mieszczą ich w kubłach, czy tych przykrych zapachów, które będą tym rozkładającym się śmieciom - przez dwa tygodnie - towarzyszyły - wymienia Malinowski.



Głosowanie potrwa przez najbliższe dwa tygodnie. Można w nim wziąć udział albo przez internet - przez stronę urzędu, albo w wiejskich świetlicach i klubach. Sprawa dotyczy ponad 8 tysięcy właścicieli domów.