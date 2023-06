King walczy o złoto we Wrocławiu

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Wygrać mecz i zdobyć złoty medal mistrzostw Polski, to cel koszykarzy Kinga na wieczorne spotkanie w Hali Stulecia.

Szczecinianie zmierzą się dziś na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław w piątym meczu finałowym Energa Basket Ligi.



Drużyna trenera Arkadiusza Miłoszewskiego, po piątkowej porażce na własnym parkiecie w rywalizacji do czterech zwycięstw, prowadzi 3:1 i może wieczorem w stolicy Dolnego Śląska zakończyć finałową serię.



Andrzej Mazurczak - rozgrywający Wilków Morskich liczy na sukces i świętowanie zdobycia mistrzowskiego tytułu.



- Jesteśmy gotowi na ten mecz, wiemy, że będzie ciężko, ale jedziemy tam po zwycięstwo. Wiemy, że teraz, po tej porażce mają lepsze nastawienie. Pierwszych dwóch meczy u siebie nie zagrali najlepiej, na pewno chcą pokazać kibicom, że stać ich na więcej. My jednak zrobimy swoje, jedziemy tam z dobrą energią i pokażemy się z najlepszej strony. Mam nadzieję, że drogę powrotną do Szczecina będziemy świętować - podkreśla Mazurczak.



Poniedziałkowy mecz Śląska z Kingiem Szczecin rozpocznie się o godzinie 20:00 w Hali Stulecia we Wrocławiu. Piąte finałowe spotkanie koszykarzy o mistrzostwo Polski będziemy transmitować w Radiu Szczecin w specjalnym wydaniu audycji "Z boisk i stadionów" od godziny 21.05