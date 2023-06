"Kresowe Wakacje 2023". Dzieci przyjadą odkrywać swoje korzenie

Już po raz siódmy Fundacja Polskich Wartości organizuje "Kresowe Wakacje 2023".



Jeżeli ktoś mógłby nam pomóc w organizacji wakacji dla naszych małych rodaków, to zapraszamy do kontaktu - dodaje Wojciech Woźniak: - Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, który chciałby zrealizować lub chciałby tych młodych ludzi zaprosić do siebie i pokazać im coś, to prosimy o kontakt. Natomiast wsparcie finansowe na pewno dobrze wydamy na te dzieci. Dając im jak najlepsze wspomnienia.



Na wakacje do Polski przyjedzie 36 dzieci mieszkających na Litwie, które posiadają polskie korzenie. W planach dużo zabawy, ale także poznawanie polskiej kultury i historii.Na Pomorze Zachodnie przyjedzie młodzież z obwodu Solecznickiego, gdzie 80 procent społeczeństwa stanowią Polacy.- Dla wielu z nich będą to pierwsze wakacje poza domem - podkreśla Wojciech Woźniak, prezes Fundacji Polskich Wartości: - Staramy się wybierać dzieci z najbiedniejszych rodzin. Na wakacjach spędzają czas tutaj w Polsce z nami, poznając historię naszego kraju i miejsca ważne dla Polaków, ich rodziców, ale i dla nich. To są przecież mali Polacy, którzy mieszkają na terenie Litwy...