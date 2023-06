Mieszkańcy Świnoujścia składają skargę do wojewody

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Uchwała podjęta przez świnoujską Radę Miasta powinna być unieważniona - mówią mieszkańcy jednego ze Świnoujskich osiedli, dla którego zatwierdzono plan zagospodarowania przestrzennego.

I to w formie, której nie akceptują, bo zakłada on powstanie wieżowców przy domkach jednorodzinnych.



Zdaniem mieszkańców przygranicznego osiedla Posejdon, podjęcie przez świnoujską radę uchwały odbyło się niezgodnie z przepisami prawa - mówi Roman Momot, przewodniczący Rady Osiedla Posejdon.



- Przegłosowywanie załączników było nierozstrzygnięte, był remis. Nastąpiła tutaj taka konsternacja co z tym zrobić, bo w tym momencie dalsza procedura powinna być przerwana. Przewodnicząca Rady Miasta robiła wszystko, żeby to dalej przepchnąć, co będzie podstawą do odwołania u wojewody o unieważnienie tej uchwały - tłumaczy Momot.



Mieszkańcy zdecydowali, by w tej sprawie złożyć skargę do wojewody, który sposób procedowania może podważyć, unieważniając tym samym przyjęcie planu zagospodarowania.



O poprawności głosowania zapewnia wiceprzewodniczący Rady Miasta, Marek Niewiarowski: - Rzeczywiście, nastąpiło głosowanie, ale padły wśród radnych głosy, że nie do końca rozumieją sprawy związane z procedurą głosowania. Stąd pojawił się wniosek o dokonanie reasumpcji głosowania.



Uchwała została podjęta na korzyść deweloperów. Czy mieszkańcy dopną swego, unieważniając decyzję, dowiemy się po rozstrzygnięciu Wojewody.