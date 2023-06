Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

To gratka dla filatelistów - "Krzywy Las" pod Gryfinem znalazł się na znaczku pocztowym. To w ramach akcji "Polska Zobacz Więcej".

Jest to wspólna inicjatywa Poczty Polskiej i miasta Gryfino. - To promocja dla miasta i całego regionu - mówią gryfinianie. - To jest nasza natura. Niech wiedzą, że w Gryfinie jest taki las. Przy okazji kupię na pewno, bo lubię takie rzeczy kupować.



Na znaczku został umieszczony QR kod, który odsyła do filmu - mówi Małgorzata Wasiluk z biura promocji urzędu miasta. - W tym filmie dowiemy się więcej na temat "Krzywego Lasu", na temat fenomenu i licznych hipotez dotyczących powstania tego magicznego i wyjątkowego miejsca w gminie Gryfino.



Znaczek i kartkę pocztową można kupić w gryfińskim oddziale pocztowym. Będą sprzedawane do wyczerpania nakładu.