Relokacja migrantów. Komentarze w RSnW

Przyjęte przez Unię Europejską zasady relokacji migrantów komentują goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Stare państwa Unii Europejskiej chcą, aby migranci byli przymusowo relokowani w innych państwach Unii, za brak zgody na ich przyjęcie kraj ma płacić karę.- To jest szantaż - mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Czesław Hoc. - Taka perfidia i powiedziałbym, że hipokryzja, bo na jednego uchodźcę wojennego, prawdziwego uchodźcę z Ukrainy praktycznie otrzymaliśmy około 200 euro. Natomiast każą nam płacić, w ramach zasady warunkowości, 22 tysięce euro za jednego nieprzyjętego uchodźcę.Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy nie krytykuje zasad relokacji. Uważa, że to elementkampanii wyborczej, mimo iż zasady przyjęto w Brukseli. - Tak głosowały przecież Polska i Węgry. Czy to oznacza, że wszystkie pozostałe kraje Unii Europejskiej nie mają racji i źle robią? Nie. Gdzieś trzeba szukać porozumienia i kompromisu, bo cała idea Unii Europejskiej to jest kompromis.Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że Polska nie pozwoli na to, aby nielegalni migranci wjeżdżali do Polski bez naszej woli.