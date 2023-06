Rozmawiał przez telefon podczas jazdy. To był początek kłopotów

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Narobił sobie kłopotów, bo rozmawiał przez telefon w czasie jazdy samochodem. To 23-latek, którego zatrzymała szczecińska policja.

Do zdarzenia doszło w centrum miasta. Policjanci zauważyli, że mężczyzna podczas jazdy rozmawia przez telefon, trzymając go przy uchu, czyli w niedozwolony sposób. Jak się jednak okazało, to nie było jego jedyne przewinienie.



Mężczyzna posiada również sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Teraz zajmie się nim sąd, grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.