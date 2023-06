Terminal w Świnoujściu z wykorzystaniem na operacje militarne?

Materiały prasowe

Wojsko jest zainteresowane wykorzystaniem planowanego terminalu głębokowodnego w Świnoujściu.

Chodzi o transporty wojskowe, które dziś na flankę wschodnią NATO są realizowane przez niemiecki port w Bremerhaven.



Wojskowi chcą zastąpić ten port głębokowodnym terminalem w Świnoujściu - mówi prezes portu Krzysztof Urbaś i dodaje, że terminal będzie wykorzystywany przez wojsko. - Będzie pracował zarówno jako część obsługująca ładunki, nazwijmy to, cywilne, oraz w przypadkach koniecznych przyszły operator jest świadomy tego, że będą tam realizowane przeładunki, które będą poprzedzały wszystkie operacje militarne. Tak to mogę powiedzieć.



Rozmowy o funkcji wojskowej terminalu są prowadzone. - Nie mogę mówić o szczegółach, ale bardzo często spotykamy się z Ministerstwem Obrony Narodowej. Jesteśmy zapraszani do ich wewnętrznych narad poświęconych obecnej i przyszłej strategii, jeżeli chodzi o kwestie militarne. Terminal w Świnoujściu będzie pełnił funkcje podwójnego znaczenia - tłumaczy Urbaś.



Polski rząd zatwierdził wpisanie do długoletniego planu inwestycyjnego nowego podejścia do Świnoujścia i budowy falochronu dla terminalu. Koszt inwestycji szacuje się na 10 miliardów złotych.