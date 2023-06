Stosunek partii do paktu migracyjnego będzie istotnym elementem kampanii wyborczej

Mat. Radio Szczecin

Kwestia migrantów będzie miał wpływ na kampanię wyborczą w Polsce - mówił w "Rozmowie pod krawatem" Marcin Palade, socjolog polityki. Komentował pakt migracyjny Unii Europejskiej.

Według niego, migranci będą przymusowo relokowani do krajów Unii. Za odmowę ich przyjęcia kraje zapłacą kary.



Stosunek partii do tego tematu będzie miał ogromny wpływ na to, czy Polacy na nie zagłosują - mówił Palade.



- Największy problem ma z jednej strony Koalicja Obywatelska, która będzie się musiała do tego pomysłu odnieść bardziej zdecydowanie. I z drugiej strony Trzecia Droga, czyli połączenie PSL-u i PL 2050 Szymona Hołowni. Biorąc pod uwagę to, w jaki sposób odnoszono się do tej materii w poprzednich miesiącach ze strony części polityków jednej i drugiej formacji, które wymieniłem, to może być pewien problem - mówi socjolog polityki.



Paktowi migracyjnemu sprzeciwia się polski rząd.