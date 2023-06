Rowerowa na Jasną Górę. Można się zapisać

Trwają zapisy na Szczecińską Rowerową Pielgrzymkę na Jasną Górę. Ze Szczecina wyjedzie 3 lipca. Dla bardziej wytrwałych start zaplanowano dwa dni wcześniej w Świnoujściu.

Cykliści planują dojechać przed Cudowny Obraz 9 lipca.W sumie organizatorzy są przygotowani na około 200 uczestników. - Dziennie do przejechania będzie 90 km, a co 20 km jest postój - mówi Sebastian Świłpa, inicjator i współorganizator pielgrzymki. - Jedziemy średnią prędkością 18 km na godzinę. Noclegi mamy zazwyczaj w szkołach, w salach sportowych i u gospodarzy, którzy nas goszczą.Pielgrzymka jest formą pobożności - dodaje Małgorzata Świłpa. - Najważniejszym punktem dnia jest Eucharystia, codziennie odmawiamy Różaniec. W miarę możliwości na postojach odmawiane są Godzinki, Koronka do Miłosierdzia Bożego, litania czy adoracja. Pielgrzymka jest pogłębieniem relacji z Bogiem, ludźmi i samym sobą.Zapisy trwają na szczecinska-rowerowa.pl