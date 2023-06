Baranki-bliźniaki urodziły się na ZUT-cie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Kolejne maleństwa przyszły na świat na ZUT-cie. Dwa baranki, bliźniaki to potomstwo owcy Basi i barana Krzysia.

To pierwszy poród w stadzie owiec w Zwierzętarni Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej.



Rodzice przybyli w czerwcu 2021 roku z Zakładu Doświadczalnego w Kołbaczu. Po dwóch latach w doczekali się potomstwa.



- Nasi studenci mogli podczas zajęć korzystać z techniki USG do tego, żeby przebieg ciąży monitorować. Jak widać doprowadzili ciążę do skutecznego rozwiązania. Cieszymy się, że nasze stado się powiększa - powiedział dr hab. Adam Lepczyński z Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.



W związku z narodzinami wkrótce na Facebooku ZUT-u ogłoszony zostanie konkurs na imiona nowych mieszkańców Zwierzętarni.