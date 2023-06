Unikatowa Cavaliada w Świnoujściu

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

W Świnoujściu odbędą się drugie na świecie zawody jeździeckie na plaży. Wiadomo, że w sportowym wydarzeniu udział ma wziąć ponad 160 zawodników i 200 koni z całej Europy, w tym najlepsi zawodnicy polscy.

Najbardziej znanym miejscem zawodów jeździeckich na plaży jest Miami na Florydzie. Organizacja Cavaliady w Świnoujściu nie jest przypadkowa.



- Ostatnia Cavaliada, którą zrobiliśmy na wybrzeżu była na 95-lecie Międzynarodowych Targów Poznańskich. To wyjątkowe wydarzenie; pierwsze odbywa się na plaży w Miami. My jesteśmy pierwsi w Europie - mówi Filip Bittner, wiceprezes Zarządu Grupy Międzynarodowych Targów Poznańskich.



Miejsce sportowych zmagań jest nie lada gratką także dla samych zawodników.



- Jest inaczej, niż tradycyjnie. To będzie mój debiut, jeśli chodzi o takie zawody. Przynajmniej raz w tygodniu staram się galopować brzegiem morza. Takie odczucia mam i one są fantastyczne - przyznaje Małgorzata Ciszek-Lewicka, zawodniczka konkurencji skoków przez przeszkody.



Cavaliada to największy w Europie środkowo-wschodniej cykl zawodów jeździeckich. W Świnoujściu odbędzie się w dniach 22-25 czerwca.