"To najwyższy poziom bestialstwa. Rosjanie są zdolni do wszystkiego"

To zbrodnia i bestialstwo, a okupant zdolny jest do wszystkiego. Tak działania Rosji w ukraińskiej Nowej Kachowce komentuje ks. Waldemar Pawelec.

Wojska agresora wysadziły tam zaporę na Dnieprze, a woda zalała kilkadziesiąt miejscowości zmuszając tysiące ludzi do ucieczki. Ludzie, którzy wpadną w ręce Rosjan, są wywożeni wbrew ich woli, a okupanci odmawiają też często udzielania rannym pomocy medycznej - relacjonował duchowny w "Rozmowach pod krawatem".- To jest zbrodnia, bo to nie jest po prostu katastrofa. Przecież to było celowe działanie okupantów. Okupanci nie chcą przyjmować ludzi w szpitalach i klinikach, jeżeli nie mają rosyjskiego paszportu. To najwyższy poziom bestialstwa. Każdy dzień i tydzień tej wojny pokazuje, że możemy się spodziewać tak naprawdę wszystkiego od tej drugiej strony. Oni są zdolni do wszystkiego - mówi Pawelec.W rejonie Nowej Kachowki zginęło przynajmniej 14 osób. Ponad 160 tysięcy nie ma dostępu do wody pitnej. Rosjanie utrudniają też ewakuację, nie przepuszczając osób bez rosyjskiego obywatelstwa. Do tego - już po rozpoczęciu ewakuacji, rosyjskie wojska rozpoczęły ostrzał zalanych terenów. Śledztwo w tej sprawie rozpoczął Międzynarodowy Trybunał Karny.