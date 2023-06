Fizjoterapia oddechowa na PUM. Jedyna w kraju

To pierwszy taki kierunek w Polsce. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie rozpoczyna rekrutację na Fizjoterapię oddechową.

To studia podyplomowe dla absolwentów fizjoterapii. Studia przygotują wyspecjalizowaną kadrę do analizy zaburzeń oddechowych. Udało się skompletować wybitną kadrę z całego kraju.- W innych krajach szkolenia w tym zakresie organizowane są systemowo, dlatego zaprosiłam do współpracy specjalistów z całej Polski m.in. z Rabki-Zdroju, Krakowa i Bydgoszczy. W tym autorów podręczników z fizjoterapii oddechowej, razem stworzyliśmy program studiów na bazie wzorców europejskich - mówi dr hab. n. zdr. prof. PUM Agnieszka Kempińska-Podhorodecka.Takich specjalistów brakuje na rynku dodaje Agnieszka Kempińska-Podhorodecka - brakuje specjalistów w zakresie fizjoterapii oddechowej, szczególnie kiedy głównym problemem zdrowotnym na świecie jest Covid-19. Choć wielu zarażonych przechodzi Covid-19 łagodnie i nie potrzebuje hospitalizacji, problemy oddechowe nie mijają wraz z zakończeniem infekcji.Studia trwają dwa semestry. Informacji udzielają pracownicy Centrum Kształcenia Podyplomowego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.