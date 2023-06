Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

W środę obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych. Także na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie - przede wszystkim pod pomnikiem upamiętniającym ofiary niemieckich obozów koncentracyjnych.

Dziś w tym miejscu odmówiono modlitwę, złożono kwiaty i odczytano apel pamięci. Na uroczystości była także Lucyna Misiewicz, która straciła rodziców i dwóch braci w niemieckim obozie koncentracyjnym w Auschwitz.



- Byłam w obozie w Zamościu z rodzicami. Wszy, robactwo, brud, głód, później nas wieźli transportem do Auschwitz w wagonach - wspomina Misiewicz.



Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki zaapelował o pamięć o tych wydarzeniach. - Ktoś przecież mógłby powiedzieć, że: "to było tak dawno, że trzeba zapomnieć. To było tak dawno, że patrzmy tylko w przyszłość". I właśnie po to tu jesteśmy, żeby myśleć, jak dalej będzie wyglądała Polska i Europa, bo ten świat nie będzie dobry, jeśli zapomnimy - powiedział Bogucki.



Gabryjela Cierpińska została zabrana do obozu już w 1942 roku. - To, co pamiętam, że strasznie się bałam, bo ktoś z rodziny został rozstrzelany i zastanawiałam się, czy tylko nas tu wyrzucili, czy nas rozstrzelają - mówiła Cierpińska.



Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych ustanowiono w rocznicę pierwszego transportu Polaków do obozu koncentracyjnego w Auschwitz.