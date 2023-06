Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Będzie zmiana organizacji ruchu kierowców na drodze krajowej nr 10. Chodzi o przejazd kolejowy w miejscowości Mirosławiec.

Od poniedziałku rozpocznie się jego przebudowa - mówi Radosław Śledziński z biura prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych.



- Od 19 czerwca objęty pracami przejazd pozostanie zamknięty. Wytyczone zostaną objazdy dla kierowców. Będą one prowadzić od Kalisza Pomorskiego do Drawska Pomorskiego, Czaplinka i Wałcza. O zmianach informować będzie czytelne oznakowanie. W czasie prac zostanie wyznaczone tymczasowe przejście dla pieszych, które będzie znajdować się w obrębie przebudowywanego przejazdu - mówi Śledziński.



Przebudowa przejazdu kolejowego w Mirosławcu potrwa do czwartku 29 czerwca.