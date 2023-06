Problem z wodą na Bezrzeczu

Fot. pixabay.com / RonPorter (CC0 domena publiczna)

Problemy z dostawami wody w podszczecińskim Bezrzeczu. W tej sprawie dzwonili słuchacze audycji interwencyjnej "Czas Reakcji".

- Dzwonię z ulicy Nowowiejskiej. Od trzech dni woda w naszych kranach w godzinach najmniejszego poboru ma ciśnienie rzędu 0,3 bara, a w godzinach porannego i wieczornego szczytu nie ma jej w ogóle. Mamy małe dzieci, seniorów, mamy zwykłe potrzeby normalnego człowieka. Od paru dni do 8 rano nie było praktycznie wody w kranie - to głosy mieszkańców.



Kilka rzeczy składa się na te problemy - gmina w ostatnim czasie mocno się rozbudowała, do tego dochodzi brak opadów i częste podlewanie ogrodów - tłumaczył Łukasz Szeląg z Wodociągów Zachodniopomorskich. - Gmina Dobra jest w trakcie modernizacji i rozbudowy jednego ujęcia wody. Przez to w tym czasie jest zmniejszona możliwość produkcji wody na tym ujęciu.



Sytuacja na razie nie poprawi się - gmina Dobra na początku roku rozpoczęła rozbudowę stacji uzdatniania wody właśnie w Bezrzeczu. Inwestycja warta jest prawe 10 mln zł, prace mają się jednak zakończyć dopiero na początku przyszłego roku.