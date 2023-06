Dostęp do zabytków i części plaży. Negocjacje w martwym punkcie

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Negocjacje pomiędzy samorządem Świnoujścia, a spółką GAZ-SYSTEM utknęły w martwym punkcie. Chodzi o płynny i swobodny dostęp do zabytków i plaży w prawobrzeżnej części miasta.

Jedyna droga znajdująca się przy terminalu LNG - ze względu na zagrożenie atakiem terrorystycznym - została czasowo zamknięta. To niezmiennie spory kłopot nie tylko dla wyspiarzy.



Pierwsze kroki ku poprawie warunków dojścia do plaży i zabytków poczynione zostały już w maju. - Nie rozwiązały jednak problemu - przyznaje Piotr Piwowarczyk, opiekun Fortu Gerharda. - Żadne rozwiązania, które miałyby na celu zminimalizowanie tej strefy na życie mieszkańców nie zostały wprowadzone. Nie wykonano objazdów, ścieżki rowerowej R10. Rowerzyści muszą przemieszczać się bardzo ruchliwą ulicą. Mamy już pierwsze wypadki. Nie ma dojazdu ani bezpłatnego tramwaju wodnego do atrakcji, czyli latarni morskiej i Fortu Gerharda.



Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia informuje, że ostatnie dni. upłynęły pod znakiem dalszych negocjacji ze spółką GAZ-SYSTEM, która zobligował się do zniwelowania skutków zamknięcia drogi przy terminalu.



- Przekazujemy Gaz Systemowi kolejną, naszą wersję do propozycji realizacji tych zadań - mówi Żmurkiewicz.



Negocjacje, mimo dobrej woli dwóch stron, trwają już drugi miesiąc, a swobodnego dostępu do plaży i zabytków, jak nie było, tak nie ma.