"Praca szlagierowym pomysłem na resocjalizację"

O teorii oraz praktyce resocjalizacyjnej osób pozbawionych wolności dyskutowano w środę w Szczecinie.

Funkcjonariusze Okręgowej Służby Więziennej omawiali metody stosowane obecnie w polskim systemie więziennictwa.



- Obecnie najbardziej szlagierowym rozwiązaniem i pomysłem na resocjalizację to zdecydowanie praca - mówi porucznik Sebastian Kowalski z Koszalina. - Bardzo duża populacja, wielkie staranie administracji jednostek są poczynione w tym kierunku, żeby największa populacja w różnych formach zatrudnienia realizowała to, gdzie przynosi wymierne korzyści finansowe dla nich i Skarbu Państwa.



W trakcie konferencji rozmawiano także o dozorze elektronicznym. - Rozwija się bardzo - mówi kapitan Grzegorz Terlikowski ze Szczecina. - Z obserwacji wynika, że jest to bardzo dobry sposób nieizolacyjnego odbywania kary i przede wszystkim ma na celu spłacać zadośćuczynienia na rzecz sposób pokrzywdzonych w wypadkach, spłacać alimenty i zarabiać na rodzinę.



- Jesteśmy uczelnią o charakterze praktycznym i silnie współpracujemy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Mamy tu kuratorów sądowych, pracowników socjalnych na sali, oczywiście naszych studentów i wykładowców akademickich. Myślę, że dla nich to świetne miejsce do rozszerzenia wiedzy - mówi dr Grażyna Leśniewska, prorektor Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.



Konferencja „Teoria i praktyka resocjalizacyjna osób pozbawionych wolności” została zorganizowana przez Akademię Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.