Testy w tunelu. "Pożar to największe zagrożenie" [WIDEO]

Trwają testy systemów bezpieczeństwa w tunelu w Świnoujściu. Sprawdzane są różne warianty tak, aby wszystkie systemy ze sobą prawidłowo współdziałały.

Trwają kolejne testy systemów bezpieczeństwa tunelu w Świnoujściu. Sprawdzane są różne scenariusze, wszystkie systemy muszą ze sobą współdziałać. W tym też system zraszaczy w centralnej części tunelu. Testy odbywają się również z udziałem straży pożarnej.

Testy odbywają się z udziałem straży pożarnej.- Polega to na przeprowadzaniu prób z wywoływanym w celu testów ogniem i dymem, który ma symulować ew. wystąpienie pożaru w tunelu, bo pożar to jest największe zagrożenie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w tunelu - mówi wyjaśnia Mateusz Grzeszczuk, z oddziału GDDKiA w Szczecinie.Tunel będzie otwarty, kiedy będzie w pełni sprawdzony pod względem działania systemów bezpieczeństwa.- Jak tylko testy się zakończą, zostaną uzyskane niezbędne pozwolenia na użytkowanie, zostaną wykonane odbiory to wówczas będzie możliwość uruchomienia tunelu - zapowiedział Grzeszczuk.Mieszkańcy Świnoujścia do otwarcia podwodnej drogi odliczają dni. Według naszych informacji tunel do użytkowania oddany będzie po 20 czerwca i nie później niż do końca miesiąca.